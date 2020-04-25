Бельгия начнет выходить из карантина в начале мая, ослабление ограничений будет происходить в три этапа. Об этом сообщает издание Le Soir.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес анонсировала детальный план ослабления карантина в стране, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

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Первый этап выхода из карантина начнется 4 мая. С этого дня возобновят работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, откроются все магазины.

Второй этап начнется 18 мая. С этого дня возобновят обучение в школах, с приоритетом для учащихся тех классов, которые должны сдавать экзамены. В классе одновременно будут учиться не более 10 учеников, и все ученики старше 12 лет и учителя должны будут носить маски.

Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, включая те, которые предполагают контакт с клиентами - как парикмахерские, а также музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап запланирован на 8 июня: с этого времени начнут возобновлять работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

Параллельно с ослаблением карантина вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе.

Также планируется увеличить способность тестирования в 25000 тестов в день, начиная с 4 мая, а также - тщательно отслеживать контакты зараженных коронавирусом.

Премьер отметила, что снятие ограничений в соответствии с этим планом будет учитывать развитие эпидемической ситуации. Если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение отмененных ограничений.

К слову, в Бельгии карантин ввели 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

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