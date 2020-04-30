Внеочередное заседание Рады: что будут обсужать [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов. Также по инициативе Председателя Верховной Рады в 12:00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп)", - говорится в сообщении.
В повестку дня включены 17 вопросов. В частности, о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за рубежом и о присоединении к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Также Рада намерена проголосовать за несколько ратификаций.
Кроме того, народные депутаты сегодня будут рассматривать следующие документы:
- проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины";
- законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)";
- законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии";
- проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы";
- законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета";
- проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".
В повестке дня отсутствует вопросы о назначении Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра и увольнение Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро.
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