У Європі епідемія коронавірусу іде на спад [ Редактировать ]
Число інфікованих коронавірусом у світі вже понад 4 мільйони 260 тисяч осіб. Зменшується кількість нових випадків у Сполучених Штатах, у різних частинах країни продовжують послаблювати карантин.
З третього на друге місце за кількістю підтверджених заражень піднялася Росія. За добу майже 12 тисяч, а загалом понад 230 тисяч хворих.
У Європі епідемія іде на спад. Водночас трохи зросла кількість нових випадків в Іспанії, Італії, та Німеччині, які понад тиждень тому вийшли з карантину. Але обмеження там продовжують поступово скасовувати.
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