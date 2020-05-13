Число інфікованих коронавірусом у світі вже понад 4 мільйони 260 тисяч осіб. Зменшується кількість нових випадків у Сполучених Штатах, у різних частинах країни продовжують послаблювати карантин.

З третього на друге місце за кількістю підтверджених заражень піднялася Росія. За добу майже 12 тисяч, а загалом понад 230 тисяч хворих.

У Європі епідемія іде на спад. Водночас трохи зросла кількість нових випадків в Іспанії, Італії, та Німеччині, які понад тиждень тому вийшли з карантину. Але обмеження там продовжують поступово скасовувати.