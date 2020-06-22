День медика: хірурги інститутів імені Шалімова та Ромоданова продовжують роботу попри коронавірус

Сьогодні в Україні відзначають день медика. Цього року, як ніколи слово "герой" асоціюється саме з цією професією. Майже сім тисяч лікарів, молодшого та середнього медперсоналу були залучені до боротьби з коронавірусом.