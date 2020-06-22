У Нідерландах противники карантину побилися із поліцією [ Редактировать ]
У нідерландському місті Гаазі антикарантинні протести завершилися заворушеннями. П'ятьох мітингарів затримали. Спочатку тисячі містян із плакатами та гаслами мирно йшли вулицями міста.
Втім, згодом до них долучилися футбольні фанати. За даними правоохоронців, вони почали провокувати поліцейських. Тож копам довелося застосувати водомети та кінну поліцію.
Зрештою, агресивно налаштованих учасників акції потіснили з вулиць міста.
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