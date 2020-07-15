Во Львовской области подросток сбежал из дома, чтобы защищать Украину от оккупантов [ Редактировать ]
Во Львовской области три дня искали подростка, который сбежал из дома. 17-летнего парня нашли на блокпосту на Донбассе, сообщает полиция Львовской области.
13 июля житель села Гринев Пустомытовского района Львовской области обратился с заявлением об исчезновении 17-летнего сына - Дениса Лагодыча. Отец рассказал, что накануне около 22:00 парень ушел из дома, а дозвониться ему не удается. Правоохранители объявили несовершеннолетнего юношу в розыск и разослали ориентировки по всей стране.
В среду, 15 июля, Дениса разыскали в зоне проведения Операции объединенных сил. Он находился на блокпосту возле Славянска. По его словам, он хотел присоединиться к военным и с оружием в руках защищать наше государство.
Полицейские посоветовали Денису подождать несколько лет, чтобы получить за это время необходимые знания и навыки.
Ранее сообщалось, что на Донбассе за один день погибли трое украинских военных.
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