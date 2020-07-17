Киянка шукає нову домівку для песиків із власного домашнього притулку [ Редактировать ]
Нову домівку для своїх плеканців шукає киянка Світлана Бессмертна. Шість років тому жінка створила в себе вдома міні-притулок для собак. Сьогодні в ньому 33 чотирилапих, 12 з них з інвалідністю, спричиненою людською жорстокістю. Зараз її вихованцям як ніколи потрібні добрі руки та турбота.
Это Ума, ему уже три года. Его завязали в кульке с колбасой и выбросили из машины маленьким щенком. Я его нашла на улице и он остался с нами, вырос
А це - Вітерець. Назвали його так само, як і магазин, біля якого песика збив атомобіль.
Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:
Собака с переломом позвоночника, перенесла две операции. Ходить он не будет самостоятельно никогда, но он прекрасно передвигается в своей собственной коляске.
Світлана надала прихисток тридцяти трьом безпритульним собакам, 12 із яких з інвалідністю. Переважно в них травми хребта, тож семеро чотирилапих пересуваються у спеціальних візках. Жінка 6 років реабілітує таких тваринок, і деяким вдалося відновити рухову активність.
Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:
У нас есть собака со спинальной ходьбой и собака из Николаева, которая прекрасная, Линда восстановилась, она даже прыгает через вазоны. Эту собаку расстреливали под Николаевом, она была полностью вся в дроби, в нее стреляли из ружья зимой, эта собака ползла две недели к людям, волоча задние конечности.
Собаки-спінальники потребують спеціального догляду.
Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:
Это собаки, которые не чувствительны, у них не чувствительные задние конечности, поэтому они передвигаются в специальных колясках, предназначеных для пробежки и там удобства для такой собаки. Да, уход необходим, обязательно регулярный, ежедневный.
Для особливих потреб і підхід потрібен особливий, кажуть рідні Світлани. Для них притулок - один великий дім, тому майбутня домівка має бути найкращою.
Христина, донька Світлани Бессмертної:
Я бы хотела очень, чтобы животние могли найти дом, потому что приют - это прекрасно, здесь их любят, заботятся, лечат - все, что им необходимо, но я считаю, что это дети, которые каждому нужен свой индивидуальный дом. То есть, мама, папа, понимаете?
Зараз Світлана на реабілітації вдома, серед своїх улюбленців.
Про них жінка активно розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці, там і шукає для вихованців допомогу і нових господарів. Зоозахисниця сподівається, що серед мільйонів українців знайдеться бодай кілька десятків тих, хто зможе подбати про песиків з її міні-притулку.
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