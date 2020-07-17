Нову домівку для своїх плеканців шукає киянка Світлана Бессмертна. Шість років тому жінка створила в себе вдома міні-притулок для собак. Сьогодні в ньому 33 чотирилапих, 12 з них з інвалідністю, спричиненою людською жорстокістю. Зараз її вихованцям як ніколи потрібні добрі руки та турбота.

Это Ума, ему уже три года. Его завязали в кульке с колбасой и выбросили из машины маленьким щенком. Я его нашла на улице и он остался с нами, вырос

А це - Вітерець. Назвали його так само, як і магазин, біля якого песика збив атомобіль.

Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:

Собака с переломом позвоночника, перенесла две операции. Ходить он не будет самостоятельно никогда, но он прекрасно передвигается в своей собственной коляске.

Світлана надала прихисток тридцяти трьом безпритульним собакам, 12 із яких з інвалідністю. Переважно в них травми хребта, тож семеро чотирилапих пересуваються у спеціальних візках. Жінка 6 років реабілітує таких тваринок, і деяким вдалося відновити рухову активність.

Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:

У нас есть собака со спинальной ходьбой и собака из Николаева, которая прекрасная, Линда восстановилась, она даже прыгает через вазоны. Эту собаку расстреливали под Николаевом, она была полностью вся в дроби, в нее стреляли из ружья зимой, эта собака ползла две недели к людям, волоча задние конечности.

Собаки-спінальники потребують спеціального догляду.

Світлана Бессмертна, власниця притулку для собак-інвалідів:

Это собаки, которые не чувствительны, у них не чувствительные задние конечности, поэтому они передвигаются в специальных колясках, предназначеных для пробежки и там удобства для такой собаки. Да, уход необходим, обязательно регулярный, ежедневный.

Для особливих потреб і підхід потрібен особливий, кажуть рідні Світлани. Для них притулок - один великий дім, тому майбутня домівка має бути найкращою.

Христина, донька Світлани Бессмертної:

Я бы хотела очень, чтобы животние могли найти дом, потому что приют - это прекрасно, здесь их любят, заботятся, лечат - все, что им необходимо, но я считаю, что это дети, которые каждому нужен свой индивидуальный дом. То есть, мама, папа, понимаете?

Зараз Світлана на реабілітації вдома, серед своїх улюбленців.

Про них жінка активно розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці, там і шукає для вихованців допомогу і нових господарів. Зоозахисниця сподівається, що серед мільйонів українців знайдеться бодай кілька десятків тих, хто зможе подбати про песиків з її міні-притулку.