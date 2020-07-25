В Германии ввели тестирование граждан "красной зоны" [ Редактировать ]
В немецких аэропортах появятся лаборатории для ПЦР-тестирования туристов на коронавирусную инфекцию.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По информации, тест на COVID-19 прилетающим пассажирам будут делать бесплатно, но еще неизвестно, когда тестирование запустят, так как нужно обустроить необходимую инфраструктуру.
Рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию.
Отмечается, что все кто возвращается в Германию из отпусков в "опасных странах" должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией, но проверять их будут выборочно.
Ранее мы писали, что в украинских аэропортах начнется тестирование людей на наличие коронавирусной инфекции.
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