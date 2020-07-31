Київ та Львівщина вже багато тижнів у топі ковідних антилідерів. За минулу добу у столиці занедужало немовля, якому ще немає й місяця. А осередком коронавірусу є гуртожиток київського політеху. Тож що відбувається у цих двох найбільш "коронованих" регіонах? І яка зараз ситуація на Буковині, яку називали українським Уханем? Дивіться - далі.

Від завтра карантин за новими правилами. Регіони розділять на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. Від цього залежатимуть і обмеження. І поки - Київ - претендент на зону червону.

Столиця - друга у рейтингу антилідерів за кількістю хворих на коронавірус. Тут вже понад восьми тисяч інфікованих. Про те, щоб віднести Київ до зеленої зони, мова навіть не йде. Тож скоріш за все вже від завтра на нас чекають нові обмеження.

110 нових хворих від учора. І тенденція "за сотню" тримається вже не перший день. Та попри статистику у центрі повно людей. І більшість - без масок. Та до посилення карантину більшість повертатися не готова.

Олександр, житель Києва:

Да я против, конечно. Я маску даже не ношу. - А чому не носите? - Потому что бред все это.

Та серед тих, хто на вулиці - є і свідомі.

Аня, жителька Києва:

Я дорожу своей жизнью. То, что никто не видит этого вируса - это не значит, что его нету.

Найбільше люди бояться, що знову обмежать рух транспорту. В автобусах і маршрутках правил дотримуються. Безтранспортні часи згадують із острахом.

Тетяна, жителька Києва:

Шо вам сказать, шо було. Була біда. Їздили 93-тім тролейбусом до моста, і сюди пішки.

Юлія, жителька Києва:

Это ужас. Ну честно, я бы не хотела опять ввода карантина.

А от що відбувається в іншому проблемному регіоні - на Львівщині - розповість Христина Гашенко.

Львівщина не просто проблемний регіон, а найбільш проблемний. Більше дев'яти з половиною тисяч хворих. І їхня кількість - лише зростає.

Тим часом на карантин закрили один із найдавніших монастирських комплексів в Україні - Унівську лавру. Там зафіксували спалах коронавірусу. Із підозрою 20 священників. залишається лише сподіватися, усі прихожани дотримувалися правил карантину, а тому вірусом не захворіють.

В обласній інфекційній лікарні - пацієнтів уже більше, ніж ліжкомісць.

Ігор Берник, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Дзвінки безперервні. Сімейні лікарні дзвонять практично, зранку, вдень, вночі, ввечері.

У самому Львові на карантин закрили два дитсадки, які пропрацювали лише два тижні і виявили ковід. Ресторани, кав'ярні та крамниці - у місті працюють уже у звичному, карантинному, режимі.

Христина Бойко, працівниця кав'ярні:

У нас діє електронне меню з qr-кодами, також діє обов'язково для персоналу, маски, рукавички, окуляри, кожні чотири години ми вимірюємо персоналу температуру та змінюємо маску.

Та схоже, статистика, не лякає мандрівників. У Львові повно туристів. Кажуть: коронавірусу не бояться, бо тут безпечніше, ніж удома. Бо ж усюди дотримуються обмежень.

Христина та Марія, туристки із Одеси:

Мы когда сюда приехали, мы почуствовали что карантин. В Одессе у нас какая-то другая республика, потому что у нас многие особо не соблюдают карантин. Вот только во Львове, куда мы не заходим, нужны маски. В нас в Одессе такого даже нет.

Утім, частина жителів Львова правилами вже ж нехтує. А чи дотримуються карантину на Буковині? І яка там ситуація? Знає моя колега Ольга Паламарюк.

На Буковині коронавірус, схоже, відступати не збирається. Якщо минулого тижня в області фіксували по 2-3 десятки нових випадків, то зараз ця цифра знову почала зростати. Щодня маємо понад 60 інфікованих.

У лікарнях три сотні пацієнтів. Кожен десятий у важкому стані. І кількість хворих зростає!

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

По Україні в нас більш-менш нормальні показники на сьогоднішній день. Але, якщо не вживати зараз ніяких мір, то, звичайно, ми їх доженемо і переженемо.

Хворих більше, бо люди легковажать. Якщо в кав'ярнях, магазинах чи банках маски одягають, то на вулиці - таких одиниці.

Маска в мене є на той випадок, як я йду в магазин. Але така вже поношена.

Масочку маєте з собою? - Маю. В кишені основна і запасна - для друга. Все є.

Інша біда - літні урочистості. Карантин вже не заважає хрестинам чи весіллям. До речі, саме після весільного бенкету на 200 людей - коронавірус уже діагностували у кількох десятків гостей.

Від завтра на Буковині відкривають дитячі садки. тож медики готуються до збільшення кількості хворих.