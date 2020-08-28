Кризис в Беларуси: МИД сделал заявление для Украины [ Редактировать ]
Прекращение двухсторонних отношений между Украиной и Беларусью приведет к негативным последствиям для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Так, Беларусь не останавливала диалог с Украиной.
Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу.
Отмечается, что в министерстве заявили, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.
Ранее мы писали, что Украина приостановила все контакты с Беларусью. Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.
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