Киевские улицы поливали шампунем (видео) [ Редактировать ]
В Киеве дороги мыли специальными шампунями, для распыления которых работает спецтранспорт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и светоотражающие свойства дорожной разметки, которая, так или иначе, загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.
Отмечается, что 12 модифицированных автомобилей для дорожных работ FordTrucks с установками Rasco Киев приобрел еще в прошлом году.
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