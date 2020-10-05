В Киеве дороги мыли специальными шампунями, для распыления которых работает спецтранспорт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и светоотражающие свойства дорожной разметки, которая, так или иначе, загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.

Отмечается, что 12 модифицированных автомобилей для дорожных работ FordTrucks с установками Rasco Киев приобрел еще в прошлом году.

Читайте также, в Запорожье ямы "латают" коврами. Такую технологию ремонта дорог придумали сами местные жильцы, которые боятся ходить по плохой дороге в дождь или темное время суток.