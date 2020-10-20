Некоторые люди переживают коронавирус в легкой форме. Тем не менее, это не означает, что они не нуждаются в уходе и лечении. В Центре общественного здоровья дали рекомендации, ка правильно следить за такими больными.

В любом случае такой человек должен придерживаться самоизоляции, находясь дома. Давайте разберемся, как понять, что коронавирус протекает в легкой форме.

Отметим, что в таком случае, тем, кто проживает вместе с больным нужно придерживаться определенных правил, так как они контактируют с зараженным.

Как ранее сообщалось, кошки способны заражать человека коронавирусом. Читайте также, Зеленский назвал условия введения жесткого карантина в Украине.