В украинских силовых структурах случилась вспышка коронавируса [ Редактировать ]
В рядах Вооруженных сил Украины и МВД за сутки обнаружили 430 новых случаев заболевания коронаиврусной инфекцией. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
В армии заразились 143 человека. Из них 29 попали в больницы. Всего сейчас болеет 1 262 человека. При этом, на самоизоляции находится 381 человек.
Отмечается, что в МВД за минувшие сутки лабораторно подтвердили 287 заражений COVID-19. Наибольшее количество больных обнаружили в Киеве (29 случаев), Черниговской области (19 пациентов), Сумской области (16 заболевших) и Запорожской области (15 инфицированных).
Читайте также, в Киеве зафиксирован антирекорд по коронавирусу. С начала пандемии заболевание выявили у 33 135 киевлян.
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