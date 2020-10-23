В МВД зафиксированы 287 зараженных, а в ВСУ - 143/ фото: Рубрика

В рядах Вооруженных сил Украины и МВД за сутки обнаружили 430 новых случаев заболевания коронаиврусной инфекцией. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

В армии заразились 143 человека. Из них 29 попали в больницы. Всего сейчас болеет 1 262 человека. При этом, на самоизоляции находится 381 человек.

Отмечается, что в МВД за минувшие сутки лабораторно подтвердили 287 заражений COVID-19. Наибольшее количество больных обнаружили в Киеве (29 случаев), Черниговской области (19 пациентов), Сумской области (16 заболевших) и Запорожской области (15 инфицированных).

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