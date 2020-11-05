Израильский врач-анестезиолог Борис Бриль заявил, что вместе с приходом зимы нас ждет ухудшение ситуации с коронавирусом. Он станет еще агрессивнее.

Он заявил, что в сезон холодов можно одновременно заболеть гриппом и коронавирусом, а это может увеличить летальный исход при осложнениях в 6 раз. По его словам, сейчас можно только прогнозировать, как будут вести себя люди в такой ситуации.

Медик отметил, что когда был в Украине, заметил, что люди абсолютно не соблюдают социальную дистанцию и многие не надевают маски.

Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то.

Врач еще раз напомнил об ответственности перед другими людьми.

Общаясь со своими друзьями, я говорю: это же вы убиваете людей - ты убьешь чужую мать и отца, так же как и своих. Ручаюсь, что не любишь ты никого! Ты любишь себя и свою демагогию, потому что вместо того, чтобы рассуждать о том, что полезно или не полезно, о том, что другие не носят, ты не надел маску.

Ранее мы писали о том, что найдены семь признаков легкой формы коронавируса.