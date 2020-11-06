Глава Винницкой ОГА заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Сергей Борзов/ Фото: golos.com.ua
Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заболел COVID-19. Теперь чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции.
Об этом Борзов сообщил в Facebook.
Он рассказал, что компьютерная томография обнаружила у него "ковидную пневмонию".
Ранее сообщалось, что ВОЗ пригрозила миру новой коронавирусной угрозой.
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