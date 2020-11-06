Ірина Геращенко розказала про наслідки кризи з КС [ Редактировать ]
У п'ятницю, 6 листопада, ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність" заявила про те, що криза в сфері антикорупційної інфраструктури розпочалася давно.
"Очевидно, що руйнування антикорупційної інфраструктури розпочалося не з цього рішення Конституційного суду. Влітку було рішення по НАБУ, і ми не бачимо "ні" від президента, який є ініціатором законодавчої ініціативи", - сказала депутат.
Також Ірина Геращенко додала, що "Європейська солідарність" прийняла антикорупційне законодавство та дала надію.
"Я думаю, що Зеленський знав, яке рішення КС готується, але його злякала - реакція суспільства, реакція міжнародних партнерів, а також - "страх, що не дадуть грошей", - пояснила вона.
Геращенко додала, що Зеленський влаштовував антиконституційний закон, яким намагався перекласти відповідальність на парламент в неконституційне вирішення кризи.
Крім того, Ірина Геращенко звернулася до українських лікарів і додала, що всі лікарі, які перехворіли коронавірусом і не отримують страхівку можуть звертатися до неї та до всіх депутатів, які зможуть допомогти.
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