Війна на Донбасі: бойовики знову б'ють з артилерії [ Редактировать ]
Три ворожі обстріли зафіксували на фронті минулої доби. Окупанти били з гранатометів по наших позиціях у Пісках. Поблизу Водяного - застосували міномет 82 калібру. А неподалік Кам'янки противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одного українського військовика.
Він шпиталізований, його стан - задовільний. Докладніше про ситуацію на передовій - Геннадій Вівденко.
Перевірка зброї повсякчасно - незважаючи на перемир'я. Цей автоматичний гранатомет завжди має бути готовий до відсічі. Противник уже котрий день на цій ділянці фронту у Луганській області вогонь не відкриває, але укріплює свої позиції.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
Продовжують окопну війну готуються до зими обладнують свої позиції. На Луганщині тривали пожежі позиції трохи по вигоріли готують сові окопи бліндажі окопи використовуючи режим тиші.
Противник тут поводиться зухвало та провокативно. Випробовує нерви наших бійців.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Провокують на те, щоб стріляли. Але того ми не робимо, бо є наблюдателі і вони доповідають що в нас на позиціях, але є такі моменти коли вони вже нагло роблять. Йде команда, якщо в случай повторного відкривати вогонь, але такого не трапилося ще. Все закінчується на паузі
Наразі на цій позиції відвертої ворожої агресії бійці не відзначають. Триває тривожне затишшя.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
На рушень по наших територія не було. Нерозлабляємося держим все під контролем.
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