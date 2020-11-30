У Сінгапурі народився хлопчик з антитілами проти COVID-19 [ Редактировать ]
У Сінгапурі народився хлопчик з антитілами проти Ковіду. Його мама ще в березні підхопила вірус. Жінку вилікували, а вже незабаром з її організму антитіла зникли. Але дитині вона їх вочевидь передала.
Також науковці розглядають версію про те, чи міг організм хлопчика сам виробити антитіла.
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