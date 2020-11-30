Науковці розглядають версію про те, чи міг організм хлопчика сам виробити антитіла

У Сінгапурі народився хлопчик з антитілами проти Ковіду. Його мама ще в березні підхопила вірус. Жінку вилікували, а вже незабаром з її організму антитіла зникли. Але дитині вона їх вочевидь передала.

Також науковці розглядають версію про те, чи міг організм хлопчика сам виробити антитіла.