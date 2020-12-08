Коронавирус резко ухудшает показатели заболеваемости в Киеве [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 1475 человек. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве зафиксировали 82 810 инфицированных COVID-19. 25 767 человек выздоровели (557 за минувшие сутки), еще 1464 киевлянина умерли (23 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 883 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 563 мужчины, возрастом от 18 до 93 лет;
- 79 детей - от 11 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Деснянском районе (248 случаев), Днепровском районе (203 человека) и Дарницком районе (198 пациентов).
Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 10 811 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 832 758 случаев.
Кроме того, стало известно, когда в Украине ждать пика заболеваемости коронавирусом. Жителей Украины ждет сразу несколько "пиков", а начнутся они в середине января и продляться до середины февраля.
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