Верховная Рада во время заседания в четверг, 17 декабря, назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. За соответсвующий проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

После голосования Лещенко принял присягу министра.

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Ранее профильный комитет поддержал назначение Романа Лещенко главой Минагрополитики.

Что известно о новом министре

В 2011 году Роман Лещенко получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и квалификацию магистра права. Он является кандидатом юридических наук.

С 2013 года и до сих пор работал ассистентом доцента кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Распоряжением от 10 июня Кабмин назначил его главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.

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