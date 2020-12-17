Рада назначила нового главу Минагрополитики [ Редактировать ]
Верховная Рада во время заседания в четверг, 17 декабря, назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. За соответсвующий проект постановления проголосовали 242 народных депутата.
После голосования Лещенко принял присягу министра.
Ранее профильный комитет поддержал назначение Романа Лещенко главой Минагрополитики.
Что известно о новом министре
В 2011 году Роман Лещенко получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и квалификацию магистра права. Он является кандидатом юридических наук.
С 2013 года и до сих пор работал ассистентом доцента кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Распоряжением от 10 июня Кабмин назначил его главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.
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