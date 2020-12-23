Україна отримала рекомендацію змінити ПЛР-тести [ Редактировать ]
В Україні затвердили план вакцинації населення. Згідно з ним, першочергово щеплюватимуть медиків. Протягом двох наступних років планують вакцинувати щонайменше половину українців, водночас процес буде добровільним. План оновлюватимуть що два тижні, щоб він відповідав реальній ситуації.
Фахівці переконані - вакцина діє проти всіх наявних штамів коронавірусу. Зокрема, і нового - так званого британського. А от як розпізнати новий штам ковіду? І чи є вже мутований коронавірус в Україні? Дивіться далі.
Британського штаму в Україні ще не реєстрували, втім рекомендацію від ВООЗ - змінити ПЛР-тести, уже отримали.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
У кінці грудня центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест систем для ПЛР, також постачальників і проговорить з ними про зміну праймерів які Велика Британія опублікує 27 грудня, для того, щоб змінити наші також ПЛР-системи і додатково додати мішень, яка буде виловлювати білок мутованого вірусу.
Жодних доказів, що британський штам агресивніший - немає, запевняють імунологи. Закриття кордонів і зміна ПЛР-тестів це, насамперед, запобіжний захід.
Андрій Волянський, лікар-імунолог:
На самом деле выявить новый штам с помощью ПЦР невозможно, это совсем другая диагностика, более серйозная. Это секвинирование, чтобы можно было выявить новый генотип вируса и в Украине это можно проводить лиш в некоторых лабораториях, но в целом, даже Великобритания в последнии дни из новых случаев инфицирования только 10 процентов приходились на этот новый, якобы опасный мутирующий штам.
Та вітчизняні науковці запевняють: можуть виявити і новий штам коронавірусу, і додатково два різновиди грипу. І все це за допомогою одного тесту.
Ганна Геращенко, провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики:
Ми пропонуємо ще і віруси грипу, тому що зараз йде сезонна захворюваність. І дуже важливо розрізнити чим хвора людина. Чи вона хвора коронавірусом, чи вона хвора якимось зі штамів грипу. Тому що, як відомо, протоколи лікування, вони різні і наслідки теж можуть бути різні і лікарі повинні це розуміти.
Щоб зробити один такий комбінований тест, треба близько шести годин. Створили його спеціально для внутрішнього ринку.
Ганна Геращенко, провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики:
Є іноземні розробки, але вони набагато коштовніші. І те, що пропонуємо ми, ми розробляли під український ринок і для українських споживачів. Що буде коштувати набагато дешевше, але буде давати дуже високі ефективні результати.
В Інституті молекулярної біології і генетики запевняють: мають науковий потенціал, щоб розробити навіть вакцину проти коронавірусу. Та на це потрібні гроші. А замовлень - немає. Приміром, від початку пандемії держава купила в Інституту лише тисячу ПЛР-тестів.
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