Не на лижах, але теж із користю для здоров'я почали рік у Запоріжжі. Тамтешня традиція - щороку першого січня йти на так звану "тверезу пробіжку".

Учасники запевняють: святкувати можна, і треба - без переїдання, та головне - без алкоголю. Як це - зустріти перший день року без похмілля?

Кто-то говорил: зачем ты туда идешь, оставайся лучше дома. Но вы пришли, за это вам огромное спасибо!

Новий рік - не привід переїдати олів'є та запивати його шампанським. У цьому переконані учасники так званої тверезої пробіжки. Кажуть: тим, хто з похмілля, тут не раді.

В'ячеслав Новик, учасник акції:

Мы собрались здесь, чтобы показать городу Запорожье, что мы здоровы. Мы ведем здоровый образ жизни.

Цьогорічна твереза пробіжка - ювілейна. Започаткували її ще 10 років тому.

Андрій Луценко, учасник акції:

Это бег символический, он не несет таких больших нагрузок и люди собрались - это уже хорошо. Решились, это уже внутренний подвиг. Каждый человек должен желать свой внутренний подвиг, по этому - уже здорово, что люди собрались, решились, встали из-за столов и пришли.

Перед стартом традиційна зарядка. Хтось розминається фізично. Когось - підтримують духовно.

Ієрей Сергій:

Благословил их, чтобы они с Божьей помощью все преодолели.

Дистанція, яку долають учасники акції, - три кілометри. Від бульвару Шевченка до головної площі міста.

Та до фінішу добігають найвитриваліші.

Олена Гуржій, учасниця акції:

У меня в семье пятеро детей: старшей 16 лет, а меньшей - один годик. Мы, в общем, выбежали то все. Но папа где-то с малышкой остался. А мы дошли до финиша.

Зазвичай після тверезої пробіжки учасники робили традиційне фото на згадку біля головної ялинки. Та цього разу обійшлися без нього. Через політичну боротьбу обласним чиновникам було не до свят. Тож ялинку на центральній площі встановили містяни. На свій смак. Утім, кажуть учасники тверезого забігу, навіть така композиція не зіпсувала новорічного настрою.