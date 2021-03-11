В Україні у "червоній" карантинній зоні - 4 регіони: Житомирщина, Прикарпаття, Буковина і Закарпаття. Лікарі кажуть, що в області лютує мутований вірус. Він ускладнює перебіг захворювання і легше передається. Більше - в матеріалі Мар'яни Мартин.

Закарпатська обласна лікарня. Одна за одною приїздять машини швидкої допомоги. І всі везуть пацієнтів у ковідне відділення.

Біля входу до карантинної зони лікарні пан Андрій чекає на сина. Після десяти днів у стаціонарі чоловіка нарешті заберуть додому. У свій восьмий десяток він переборов COVID-19.

Андрій, пацієнт ковідного відділення:

Прийшла машина скора, тай забрала в понеділок, а от понеділок. Вже мені легше стало. Ой не говоріть, все болить, все болить.

Так, як панові Андрієві, щастить не всім. Сьогодні на Закарпатті померло 20 пацієнтів. Медики зазначають - кількість інфікованих зростає щодня. На понад 80 відсотків заповнені всі медзаклади області. Вільних місць у реанімації взагалі немає.

До боротьби з коронавірусом залучені майже всі медики. І ті, хто профільно лікує інфекційні захворювання, і ті, хто взагалі не інфекціоністи. В Ужгородському центрі легеневих хвороб довелося переорганізувати чергове відділення.

Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні:

Якщо хірурги оперували і займалися одним, профільом. Травматологів, гінекологів то зараз займаються лікуванням ковід інфікованих хворих. Зараз виходячи із зони практично сідають падають ну умовно падають, відпочивають, для того, щоб ще раз зайти у зону і продовжити роботу.

Медики Закарпаття заявляють - вірус мутував. Він легше передається, ускладнився й перебіг захворювання. Вакцинація в області відбувається дуже повільно. Щепили трохи більше ніж 400 людей.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:

Всього померло 1660 хворих померло. Це як для маленького Закарпаття велика цифра. Задумайтеся над цими цифрами. Бо це чиясь бабуся, дідусь, батько. Правильне носіння маски, миття рук, використання дезінфектантів, соціальна відстань і не відвідувати багатолюдні місця - оце всі основні правила.

Тоді як лікарі хапаються за голову, у Тячеві влаштовують масові гуляння, а в центрі Ужгорода десятки жителів стоять у черзі під банківським відділенням, без масок і нехтуючи дистанцією.