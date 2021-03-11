Компания AstraZeneca подала официальное заявление в ЕС в начале 2021 года, что сократит свои поставки/ фото: DW

Вакцина от коронавирусной инфекции AstraZeneca, которая изготавливается на территории США не будет поставляться в ЕС.

В связи с такой ситуацией кампания по вакцинации в Европе может значительно замедлиться. В настоящее время Соединенные Штаты не имеют возможности отправлять препарат для иммунизации AstraZeneca странам-членам Европейского Союза.

Отмечается, что компания AstraZeneca подала официальное заявление в ЕС в начале 2021 года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. При этом позже стало известно, что препарат все-таки попадет в Евросоюз с помощью стран, которые занимаются его изготовлением за пределами Европы.

Ранее мы писали, что Европейское агентство лекарственных средств не планирует вводить вето на иммунизацию вакциной от коронавируса AstraZeneca, несмотря на запрет ее использования в ряде стран. В ЕМА знают о решении государств, но обращают внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к этим осложнениям.

Кроме того, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такое решение связано с случаем образования тромбов после вакцинации. В стране пока зафиксирован один такой случай. Сейчас проводится расследование.

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