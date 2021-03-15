Вице-спикер украинского Парламента Елена Кондратюк призывает ВР срочно провести заседание, на котором должен быть утвержден план действий на территории Украины в случае введения жестких карантинных ограничений.

Такое решение следует принять, так как вакцинация в стране, начавшаяся в поздний срок, не сможет качественно остановить третью волну пандемии, которая "накатилась" на Украину.

Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии.

Отмечается, что на заседании нужно уточнить информацию о наличии всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране. Также украинские медики должны рассказать, хватает ли им средств индивидуальной защиты, лекарств, а также технического обеспечения, к тому же, нужно узнать, куда направлять новоприбывшие в страну вакцины и каких производителей.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины готовятся к пасхальным праздникам, чтобы этот период прошел для медицинской системы с наименьшей нагрузкой. Спрогнозировать, какой будет ситуация с коронавирусом пока сложно, в частности, из-за резкого появления новых мутаций COVID-19.

Кроме того, в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом не исключается возможность очередного локдауна. Максимальные показатели заражаемости COVID-19, по данным академика НАН Украины Сергея Комиссаренко, ожидаются в апреле-мае.

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