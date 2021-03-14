В Минздраве объяснили, ждет ли украинцев локдаун на Пасху [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Министерстве здравоохранения Украины готовятся к пасхальным праздникам, чтобы этот период прошел для медицинской системы с наименьшей нагрузкой. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко объяснил, что прогнозы эпидситуации о коронавирусе будут более точными после завершения зимне-весеннего эпидемиологического периода.
"Чем ближе Пасха, тем большими и реальными у нас будут прогнозы эпидситуации. Ведь сейчас у нас наблюдается активный вспышка в Западной Украине. Посмотрим, будет ли она распространяться на Центр и Восток, или же все-таки этот зимне-весенний (эпидемиологический — ред.) период завершится у нас еще до Пасхальных праздников", — пояснил Ляшко.
По его словам, спрогнозировать, какой будет ситуация с коронавирусом пока сложно, в частности, из-за резкого появления новых мутаций COVID-19. Ляшко объяснил, что прежде всего сейчас подготовка Минздрава заключается в беседах с религиозными лидерами о необходимости вакцинации от коронавируса.
"Готовимся ли мы к Пасхе? Готовимся. Мы ко всему готовимся. Но вопрос заключается в том, что вирус такая зараза, которая также готовится ко всем нашим шагам и мутирует, и нам надо эти мутации вылавливать. Мы работаем сейчас с религиозными лидерами, и их заявление о целесообразности и необходимости прививки — это один из общих продуктов", — добавил Ляшко.
Также в Минздраве пока не берутся прогнозировать, будет ли коронавирус повторять сезонность, например, гриппа, ведь сейчас завершается первый год его циркуляции в глобальном масштабе.
Как ранее сообщали, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко советует украинцам не ожидать вакцинации от коронавируса какой-либо конкретной вакциной, к примеру Pfizer, поскольку права выбора в этой ситуации у них нет.
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