Власти Великобритании запускают пилотный проект по профилактике преступлений, в рамках которого рецидивистам, которые освобождаются из мест заключения, будут на год надевать GPS-трекеры. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Первый этап программы начнется 12 апреля в шести полицейских участках и продлится полгода. Браслеты с GPS будут надеты примерно 250 ворам, грабителям и взломщикам, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. В сентябре к проекту присоединится еще 13 полицейских участков.

Наличие трекера позволит круглосуточно следить с помощью спутников за передвижениями освободившихся рецидивистов. Расследуя преступления, полиция сможет проверять, не находился ли носитель определенного трекера в непосредственной близости от места преступления.

По мнению британских властей, эта мера позволит снизить преступность и повысить раскрываемость преступлений. Статистика свидетельствует, что более половины осужденных за кражи и грабежи вновь идут на преступление в течение года после освобождения. По данным Министерства юстиции Великобритании, подобные преступления ежегодно обходятся налогоплательщикам в 4,8 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ужесточает правила въезда: нарушителям грозят астрономические штрафы и тюрьма.