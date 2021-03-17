Рецидивистам в Великобритании наденут GPS-браслеты [ Редактировать ]
Власти Великобритании запускают пилотный проект по профилактике преступлений, в рамках которого рецидивистам, которые освобождаются из мест заключения, будут на год надевать GPS-трекеры. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Первый этап программы начнется 12 апреля в шести полицейских участках и продлится полгода. Браслеты с GPS будут надеты примерно 250 ворам, грабителям и взломщикам, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. В сентябре к проекту присоединится еще 13 полицейских участков.
Наличие трекера позволит круглосуточно следить с помощью спутников за передвижениями освободившихся рецидивистов. Расследуя преступления, полиция сможет проверять, не находился ли носитель определенного трекера в непосредственной близости от места преступления.
По мнению британских властей, эта мера позволит снизить преступность и повысить раскрываемость преступлений. Статистика свидетельствует, что более половины осужденных за кражи и грабежи вновь идут на преступление в течение года после освобождения. По данным Министерства юстиции Великобритании, подобные преступления ежегодно обходятся налогоплательщикам в 4,8 млрд фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Великобритания ужесточает правила въезда: нарушителям грозят астрономические штрафы и тюрьма.
по теме
В Одессе задержали банду грузин, промышляющие вымогательствами и разбоями. Один из них - "вор в законе" Леван Мирцхулава, более известный в криминальной среде как "Пучур" или "Леван Сухумский"
Задержанный обвиняет убитого им таксиста в смерти своего брата, которая произошла много лет назад. Мужчина вернулся из-за границы ради мести
К правоохранителям обратилась жительница Бучи, которая пожаловалась, что ее нагло ограбил новый "поклонник". Она случайно познакомилась с мужчиной, который напросился к ней в гости и украл более полу килограмма ювелирных украшений из золота
В банду входило трое братьев-иностранцев. Они "специализировалась" на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Жертв похищали, привозили в подвал и пытали, пока те не соглашались "оплатить" свое особождение
Организатором "стартапа" по предоставлению интимных услуг является 42-летняя жительница Киевской области. Она арендовала квартиры в Киеве, которые на время становились "гнездами разврата", подыскивала кандидаток для занятия проституцией и размещала в интернете объявления о "горячих девушках, которые составят компанию"
Поліцейські під прикриттям у пабах і барах. Більше камер спостереження та більше вуличного освітлення. У Великій Британії запроваджують нові заходи, щоб убезпечити жінок. Це відповідь на викрадення та вбивство 33-річної Сари Еверард