Остров Бали может открыться для иностранных туристов в июне-июле 2021 года. Об этом сообщает Министерство туризма Индонезии.

Власти Индонезии планируют пускать граждан тех стран, в которых считают хорошей обстановку с COVID-19 или высоким уровень вакцинации. Окончательный список определит Министерство иностранных дел. Но до этого власти хотят привить до 2 млн жителей самого острова.

На самом Бали определили три "зеленые зоны": город Убуд в нагорной части, курортный район Санур главного города Бали Денпасара, а также близлежащий остров Нуса Пенида. Убуд, Санур и Нуса Дуа - это крупные курортные и туристические зоны на Бали.

Там хотят организовать строгое соблюдение санитарных правил, нарастить масштабы тестирования, усилить лечение COVID-19 и вакцинацию местного населения. К июлю Индонезия планирует привить не меньше 2 млн жителей Бали.

До возвращения туристов на Бали хотят подготовить аэропорт и модернизировать лаборатории для проведения ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что на Бали оригинально наказывают туристов за нарушение карантина.