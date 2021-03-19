Спортивний арбітражний суд Лозанни залишив у силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо скасованого поєдинку Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Раніше Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА зарахував збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією, який не відбувся. Тоді лікар швейцарського кантону міста Люцерн не дозволив проведення поєдинку через захворювання п`яти гравців збірної України на коронавірус.

Як повідомляє офіційна сторінка УАФ, CAS у своїй ухвалі назвав збірну України "жервтою" епідемії COVID-19.

Дослівно: "У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ - ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин.

Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19".

Що передувало: 30 листопада 2020 року УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення, згідно з яким збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією. УЄФА мотивувала це тим, що Україна не передбачила повну заміну складу. Українська асоціація футболу подала заяву в спортивний арбітражний суд в Лозанні на оскарження.

Нагадаємо, після технічної поразки (0:3) від Швейцарії збірна України зайняла четверте місце у своїй групі і на наступний сезон буде грати в Дивізіоні В.