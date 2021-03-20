Вечером, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.

Так, на улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным", - пишет "Страна".

Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Также активисты выбили двери в здании Офиса президента и кинули туда файер.

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, то, что происходит у Офиса президента, - это не мирный митинг, а хулиганство. А также объяснил, почему полиция не реагирует на действия протестующих.

"Определенные лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом", - заявил Антон Геращенко "Стране".

Напомним, вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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