У "червоних" зонах посилили масковий режим [ Редактировать ]
Затуляти рот і ніс на вулицях і в парках. У "червоних" зонах уряд заборонив під час карантину ходити без масок на територіях загального користування. Серед іншого в зонах відпочинку, на спортивних та дитячих майданчиках, пішохідних та велодоріжках.
На сьогодні в "червоному" переліку вже 9 регіонів додалася Львівщина. А з четверга, 25 березня, жорсткий карантин запроваджує влада Дніпра.
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