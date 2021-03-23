Затуляти рот і ніс на вулицях і в парках

Затуляти рот і ніс на вулицях і в парках. У "червоних" зонах уряд заборонив під час карантину ходити без масок на територіях загального користування. Серед іншого в зонах відпочинку, на спортивних та дитячих майданчиках, пішохідних та велодоріжках.

На сьогодні в "червоному" переліку вже 9 регіонів додалася Львівщина. А з четверга, 25 березня, жорсткий карантин запроваджує влада Дніпра.