Від початку пандемії коронавірус діагностували у понад мільйона 600 тисяч українців

Інфікованих Ковідом в Україні дедалі більше. За минулу добу понад 18 тисяч нових випадків. Померли 326 людей. Ушпиталили майже п'ять тисяч хворих. Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві.

Від початку пандемії коронавірус діагностували у понад мільйона 600 тисяч українців. За час протиковідної вакцинації - першу дозу щеплення отримали 174 тисячі людей.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: