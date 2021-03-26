Вакцин для другого щеплення вистачить на всіх - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Інфікованих Ковідом в Україні дедалі більше. За минулу добу понад 18 тисяч нових випадків. Померли 326 людей. Ушпиталили майже п'ять тисяч хворих. Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві.
Від початку пандемії коронавірус діагностували у понад мільйона 600 тисяч українців. За час протиковідної вакцинації - першу дозу щеплення отримали 174 тисячі людей.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Міністерство охорони здоров'я гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився для першого щеплення, буде і в достатній кількості і доступна. Друге щеплення ми очікуємо, що воно буде десь у 20 числах травня. Повірте, пріоритет захисту українців - на першому місці у міністерства охорони здоров'я.
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