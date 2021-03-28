Чи не додасть ще кілька гривень до цінників на АЗС ситуація в Суецькому каналі? Там один контейнеровоз та один сильний боковий вітер здійняли економічну бурю! Й утворили найдорожчий затор на планеті. Новини з Суецького каналу цього тижня серед головних тем усіх провідних світових ЗМІ.

Панамський контейнеровоз, який уже 6 днів сидить на мілині посеред єгипетської пустелі, блокує найзавантаженіший морський коридор у світі. За підрахунками експертів, один день його "простою" коштує до 10 мільярдів доларів.

Як рятують судно? І чи варто українцям готуватися до подорожчання через затор за 4 тисячі кілометрів? Знають наші міжнародні кореспонденти.

Шість днів поперек дороги!

Контейнеровоз завдовжки 400 метрів став поперек Суецького каналу, ширина якого 350 метрів.

Безпрецедентна аварія - надзвичайні наслідки. У велетенському заторі застрягли понад три сотні кораблів.

Леон Віллемс, речник порту Роттердама:

Судноплавні компанії обирають Суецький канал, як найдешевший та найшвидший маршрут.

Та зараз кожен день простою на цьому найдешевшому маршруті це мільярдні збитки світової економіки! І здорожчати може все, від нафти до туалетного паперу.

Сал Меркольяно, професор Університету Кемпбелла:

Те, що дуже швидко відчує Європа - зростання цін на пальне.

А чого чекати українцям?

***

Десяток буксирів, надпотужний земснаряд та екскаватор, який поряд із велетенським кораблем здається просто крихітним - тягнуть-потягнуть. Та поки що витягти не можуть.

У неділю в Суецькому каналі розпочали чергову спробу зсунути з місця велетенський контейнеровоз Евер Гівен, який блокує водний коридор між Сходом і Заходом. Попередні допомогли трохи зрушити гіганта. З-під його носа вже вимили 17 тисяч тонн піску!

Поглиблювальні роботи тривають, залучили й додаткові буксири. Напоготові й порожній контейнеровоз із краном, щоб розвантажити "Евер Гівен". Досі керівництво Суецького каналу вважало це крайнім заходом.

Осама Рабі, керівник управління Суецьким каналом:

Я чесно не можу сказати, коли саме ми знімемо корабель із мілини. Можливо сьогодні, а може завтра. Коли маєш справу з таким велетенським судном, то невідомо, як він відреагує на підмивання земснарядами чи буксировку. Якщо досі успішний сценарій не спрацює, ми перейдемо до іншого - зокрема, перевантажимо контейнери.

А перевантажувати є що. "Евер Гівен" - одне з найбільших суден такого класу. На його облавку близько 20 тисяч контейнерів, які їхали з Китаю до Нідерландів.

До рятувальної операції прикута увага всього світу. І будь-який непевний маневр може наробити ще більшого лиха.

Сал Меркольяно, професор Університету Кемпбелла:

Треба бути дуже обережними. Корабель фактично повис на берегах. Не можна зняти велике навантаження з кінців судна, бо корпус може тріснути і пальне розіллється. Але ще гірше, якщо корабель взагалі розломиться навпіл. Це спричинить закриття каналу на роки!

А це вже страшний сон для бізнесменів і судноплавців усього світу. Шестиденний простій сотень суден уже вилився світовій економіці в кругленьку суму.

Сал Меркольяно, професор Університету Кемпбелла:

Те, що дуже швидко відчує Європа - подорожчання пального, сировини та деяких товарів. Уповільниться електронна торгівля. Такі гіганти, як "Амазон", будуть змушені казати клієнтам, що доставка найближчим часом неможлива. Але найгірше це імовірні зупинки виробництва. Приміром, якщо автозавод у Німеччині чекає на запчастини з Азії.

Леон Віллемс, речник порту Роттердама:

Сподіватимемося, що канал розблокують найближчими днями. Бо якщо на це піде кілька тижнів або й того більше, це істотно позначиться й на решті портів у Європі.

Бо через Суец здійснюється 10% світових вантажоперевезень. Тож здорожчання вже віщують найрізноманітнішим товарам від кави до туалетного паперу. Моментально на блокаду відреагувала нафта. Її вартість уже підскочила на 5%, щоправда, потім відкотилася до попередньої ціни.

Та це, запевняють українські експерти, не більше, ніж спекуляції. І вітчизняному споживачу потерпати через пригоди безталанного контейнеровозу - не варто. Бо ми не отримуємо нафтопродукти, які везуть цим шляхом.

Юрій Корольчу, енергетичний експерт:

От я читав, що там і туалетний папір може застрягнути, якісь партії. То в будь-якому разі, зростання цін на ці товари, на цю продукцію він може бути виключно спекулятивним. Спекуляції вони також є частиною ринку.

До всього, відзначають експерти, у плануванні логістики перевезень закладаються ризики надзвичайних ситуацій. Вони передбачають подібні затримки до двох тижнів. І для великих підприємств, зокрема, нафтопереробних, такий період не критичний.

Юрій Корольчук, енергетичний експерт:

Всі нафтопереробні заводи, великі хімічні підприємства, концерни, які використовують нафту для переробки, у них переважно є запаси, які доходять до місяця. Тобто по великому рахунку два тижні вони без питань проживуть і навіть нічого не відчують. Якщо ситуація затягнеться до місяця, тоді піде перегляд питання логістики, транспортування. Підуть закупки з інших напрямків.

Тим часом окрім безпосередньо рятувальної операції, влада Єгипту розмірковує, як відновити репутацію Суецького каналу. Інцидент із "Евер Гівен" розслідують і вже кажуть: піщана буря, хай і надпотужна, не могла призвести до таких наслідків.

Осама Рабі, директор Суецького каналу:

Аварія такого масштабу сталася через низку причин. Частково це технічний збій. Імовірна й людська помилка. Ці питання ми наразі з'ясовуємо. Єдина причина, в якій ми впевнені - це вітер і піщана буря. Вона не головна, але решту ми виявимо під час розслідування.

До речі, як зазначають знавці морської справи - дві третини водних інцидентів, стаються саме через людський чинник - помилку, недбальство чи самовпевненість.