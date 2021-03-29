На предприятии загорелись три резервуара для хранения сырья Источник: Associated Press

В ночь на 29 марта в индонезийском городе Балонган в провинции Западная Ява на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел пожар. Об этом сообщает местное информационное агентство ANTARA.

На предприятии загорелись три резервуара для хранения сырья. Позднее компания подтвердила пожар на шестом НПЗ "Балонган", расположенном в 200 км от столицы Джакарты. В ходе пожара пострадали 21 человек, пятеро из них получили ожоги более 50% тела.

Причина возгорания неизвестна, но пожар начался во время сильной грозы, которую сопровождали молнии. Из близлежащего района эвакуировали около одной тысячи человек.

Местная радиостанция Elshinta опубликовала в своем Twitter видео пожара. Пламя было видно в радиусе 1 км от места происшествия.

Kondisi terkini Kilang Pertamina Balongan dari radius 1km. pic.twitter.com/MkKbmm2COg

via @terangsubuh — Radio Elshinta (@RadioElshinta) March 28, 2021

Компания Petramina на своем сайте сообщает, что пострадавший завод носит "стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающие районы". Компания заявила, что инцидент не нарушил поставки топлива.

Напомним, что недавно в США произошел крупный пожар на заводе Tesla.