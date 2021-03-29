В Индонезии во время грозы вспыхнул нефтеперерабатывающий завод (видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В ночь на 29 марта в индонезийском городе Балонган в провинции Западная Ява на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел пожар. Об этом сообщает местное информационное агентство ANTARA.
На предприятии загорелись три резервуара для хранения сырья. Позднее компания подтвердила пожар на шестом НПЗ "Балонган", расположенном в 200 км от столицы Джакарты. В ходе пожара пострадали 21 человек, пятеро из них получили ожоги более 50% тела.
Причина возгорания неизвестна, но пожар начался во время сильной грозы, которую сопровождали молнии. Из близлежащего района эвакуировали около одной тысячи человек.
Местная радиостанция Elshinta опубликовала в своем Twitter видео пожара. Пламя было видно в радиусе 1 км от места происшествия.
Kondisi terkini Kilang Pertamina Balongan dari radius 1km. pic.twitter.com/MkKbmm2COg— Radio Elshinta (@RadioElshinta) March 28, 2021
via @terangsubuh
Компания Petramina на своем сайте сообщает, что пострадавший завод носит "стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающие районы". Компания заявила, что инцидент не нарушил поставки топлива.
Напомним, что недавно в США произошел крупный пожар на заводе Tesla.
по теме
Пошкоджено навколишні будівлі, вогнеборці намагаються запобігти поширенню вогню
Изначально с возгоранием пытались безуспешно справиться сотрудники компании
Нападники приїхали мотоциклом та спробували прорватися крізь ворота - внаслідок вибуху вони загинули
Новые фабрики будут расположены в американском штате Аризона, на них будет трудиться более 3000 инженеров и 15 тыс. рабочих
Командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части упал с крыши дома во время тушения огня. Ему стало плохо и он обратился к медикам, однако спасти его не удалось. Погибшего спасателя звали Сергей Гринько, у него осталось двое несовершеннолетних детей
Власти Индонезии планируют пускать граждан тех стран, в которых считают хорошей обстановку с COVID-19 или высоким уровень вакцинации. Окончательный список определит Министерство иностранных дел. Но до этого власти хотят привить до 2 млн жителей самого острова