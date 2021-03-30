У справі "Про фейкові військові нагороди" засвітився Влад Сорд, який, нагадаю, зараз перебуває під домашнім арештом після мітингу біля Офісу Президента.

А тепер йому інкримінують ще й незаконне отримання державної нагороди. А саме ордена Богдана Хмельницького III ступеня. У Нацполіції це перевіряють. Але вже є інформація, що Сорд жодних державних нагород не отримував. А як і чому орден потрапив до чоловіка, тепер має з'ясувати слідство.