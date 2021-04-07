Україна чекає іще 24 мільйони доз вакцини проти Ковіду. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду. Він пояснив, що мова йде про нереалізовані, але уже підписані контракти з виробником Novavax, Covishield, Sinovac та Pfizer.

За словами Степанова, уже до кінця липня, в Україну прибуде більше 10 мільйонів доз сироватки. Останньою прибуде вакцина компанії Pfizer. Поставок чекатимуть протягом року.