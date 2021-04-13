Компьютер и "баги" (жуки) – это пугающее сочетание для любого владельца компьютера. Причем для одного американца это явление оказалось более реалистичным и пугающим.

Пользователь Reddit под псевдонимом Lazylollipop обнаружил по возвращению домой странный шум из своего компьютера. Приглядевшись, парень увидел жуткое зрелище: кулер процессора и видеокарта кишат нашествием муравьев.

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Мужчина быстро схватил смартфон и начал снимать беспорядочное движение насекомых внутри его системного блока, суетящихся вокруг системы охлаждения NZXT и видеокарты Sapphire Nitro+.

Парень попытался разобрать свой компьютер и продуть муравьев сжатым воздухом, чтобы избавиться от них. Он также смазал детали маслом, чтобы они не поползли обратно, и провел несколько тестов, убедившись, что насекомые не стали причиной других неисправностей.

Каким-то образом, муравьев привлекают электронные устройства, от чего оказавшись в помещении они ринулись осваивать внутренности компьютера.

Причем эти насекомые ранее часто оказывались внутри автомобильных стереосистем, кондиционеров, холодильников, трансформаторов, а теперь –в дорогих компьютерах.

Иногда внутри устройств бывают такие "сюрпризы"

Важно понимать, что насекомые внутри электроники действительно вызывают проблемы, помимо укусов. Муравьи часто проникают внутрь устройств, образуя единую извивающуюся массу, создающие своими тельцами электрическую цепь, вызывающую короткие замыкания, пишет The New York Times. Они также разъедают провода и кабели в поисках пропитания.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft 12 лет не замечала критическую ошибку в Windows. Также недавно Microsoft признала провал обновлений для Windows 10.