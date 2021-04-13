Как НАТО помогает Украине: Cтолтенберг раскрыл детали [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО поддерживает Украину в условиях агрессии со стороны России не только на словах, но и на деле. Об этом он сказал в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Что мы видим с 2014 года (год начала российской агрессии - ред.), так это то, что НАТО предоставляет значительную поддержку Украине различным образом. Мы выразили сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, союзники и НАТО предоставляют и практическую поддержку, мы помогаем строить институции в сфере безопасности и обороны, модернизировать Вооруженные силы. Союзники также предоставляют обучение, участие в совместных учениях, а также поддерживают другим образом.
Он также отметил, что НАТО и Украина развили "сильное партнерство", которое усилилось за последние годы также посредством предоставления Украине специального статуса партнера с расширенными возможностями.
Это важное партнерство, и оно демонстрирует ценность, которую НАТО придает партнерству с Украиной.
По его словам, у НАТО есть "очень ограниченное количество партнеров с расширенными возможностями - Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия".
Теперь и Украина. Это - платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины, и хорошо для союзников по Альянсу. Я приветствую обновленные обязательства и сильные сигналы важности тесного партнерства, которое демонстрируется посредством партнерства с расширенными возможностями.
Йенс Столтенберг также напомнил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе и в Черном море.
Союзники по НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия России в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела, и во время встречи сегодня мы также обсуждали, как и дальше можем усилить наше партнерство и демонстрировать поддержку Украине.
Напомним, что 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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