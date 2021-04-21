В Украине Кабинет министров принял решение о создании электронной платформы для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

План мероприятий правительство согласовало в ходе заседания 21 апреля.

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Так, все вузы, которые принимают иностранцев, должны обязательно зарегистрироваться на е-платформе. Они получат доступ к информации об абитуриенте на этапе прохождения им согласительных процедур (не одновременно).

Вуз получит информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы после получения последнего согласования или если имел место отказ в согласовании.

Иностранные абитуриенты будут создавать на платформе собственные е-кабинеты. Это позволит им:

подать онлайн пакет документов (первичную заявку) в конкретный вуз для получения электронного приглашения на обучение;

получить электронное приглашение;

владеть полной информацией о стадии рассмотрения и принятом решении МИД, МВД, Службой безопасности, Администрацией ГПСУ.

Е-платформа бует хранить "историю" абитуриента/студента (формирование архивного дела).

Напомним, что Google запустил программу профессиональной дистанционной сертификации, которая должна заменить традиционное высшее образование.