Иностранных студентов будут принимать в ВУЗы по-новому: что изменится [ Редактировать ]
В Украине Кабинет министров принял решение о создании электронной платформы для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
План мероприятий правительство согласовало в ходе заседания 21 апреля.
Так, все вузы, которые принимают иностранцев, должны обязательно зарегистрироваться на е-платформе. Они получат доступ к информации об абитуриенте на этапе прохождения им согласительных процедур (не одновременно).
Вуз получит информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы после получения последнего согласования или если имел место отказ в согласовании.
Иностранные абитуриенты будут создавать на платформе собственные е-кабинеты. Это позволит им:
- подать онлайн пакет документов (первичную заявку) в конкретный вуз для получения электронного приглашения на обучение;
- получить электронное приглашение;
- владеть полной информацией о стадии рассмотрения и принятом решении МИД, МВД, Службой безопасности, Администрацией ГПСУ.
Е-платформа бует хранить "историю" абитуриента/студента (формирование архивного дела).
Напомним, что Google запустил программу профессиональной дистанционной сертификации, которая должна заменить традиционное высшее образование.
по теме
Заборону запровадили, щоб запобігти спалаху епідемії кору. Верховний суд заборону підтримав. Чи порушує це права дитини?
Так, обсуждается вопрос дополнительного заказа и передачи 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca
В среду, 21 апреля, уделите время незавершенным делам. Этот день идеально подходит для закрытия проектов и давних "долгов"
По состоянию на вторник, 20 апреля, в стране не намерены ужесточать карантин на Пасху и майские праздники
Кому полагается выплата 8000 грн? Как подать заявку и получить деньги? Читайте в нашем материале