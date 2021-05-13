Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Ibox-банк за приемы недобросовестной конкуренции в отношении GlobalMoney. Об этом на своей странице в Facebook, сообщил глава подразделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, GlobalMoney подали в комитет жалобы на неконкурентное поведение Ibox-банк, и расследование показало, что факты, которые те распространяли в отношение конкурента не имеют под собой оснований.

"Ibox-банк стал посылать партнерам и контрагентам письмо, в котором утверждалось, что их конкурент – GlobalMoney - нарушитель закона. Много всего было написано: и якобы об участии в отмывании денег, и о совершении возможных преступлений, а также обвинения в работе на территориях, временно неподконтрольных правительству. Как оказалось, все это – неправда", - пишет Хмельницкий.

Теперь Ibox-банк получил штраф и обязательство в течение 10 дней опровергнуть неправдивые и неточные сведения. Действия банка оценены как нарушение Закона о защите о недобросовестной конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что с января текущего года платежная система GlobalMoney в соответствие с требованием НБУ, которое направлено на усиление борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, внедрила систему идентификации пользователей при пополнении кошелька и выводе средств с него.