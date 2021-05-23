Под Львовом мужчина жил с трупом жены ради ее пенсии [ Редактировать ]
Житель городка Схидница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены у себя дома, чтобы получать ее пенсию. Мужчину обвинили в мошенничестве, сообщают "Факты".
Так, пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла. Мужчина решил скрыть это от всех - он спрятал труп жены в своем доме, где они жили вместе.
Каждый месяц пенсионер снимал с банковской карты пенсию, которая начислялась женщине.
На судебном заседании мужчина свою вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали. Кроме того, он добровольно вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.
В итоге пенсионера признали виновным в мошенничестве. Суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год, однако счел возможным освободить от реального отбывания заключения, установив ему испытательный срок в один год и шесть месяцев.
Ранее мы писали о том, что во Львове на съемной квартире нашли труп девушки с многочисленными ранами. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.
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