Житель городка Схидница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены у себя дома, чтобы получать ее пенсию. Мужчину обвинили в мошенничестве, сообщают "Факты".

Так, пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла. Мужчина решил скрыть это от всех - он спрятал труп жены в своем доме, где они жили вместе.

Читайте также В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа

Каждый месяц пенсионер снимал с банковской карты пенсию, которая начислялась женщине.

На судебном заседании мужчина свою вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали. Кроме того, он добровольно вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.

В итоге пенсионера признали виновным в мошенничестве. Суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год, однако счел возможным освободить от реального отбывания заключения, установив ему испытательный срок в один год и шесть месяцев.

Ранее мы писали о том, что во Львове на съемной квартире нашли труп девушки с многочисленными ранами. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.