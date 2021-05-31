Співи заради доброчинності. У столиці відбувся перший фестиваль "Пасхальні дзвіночки". На сцені виступали діти, глядачі в залі - теж малеча, з усієї України.

Фестиваль "Пасхальні дзвіночки" розпочався з урочистої молитви. Це благодійний проєкт Української православної церкви, який відбувся з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Двісті дітей з різних куточків країни зібралися на території Києво-Печерської лаври. Сотня глядачів, і стільки ж учасників. З концертом та виставами приїхали найкращі колективи хорових недільних шкіл, які раніше конкурсно вибороли право виступати на фестивалі.

Нас виступало 20 чоловік, ми ходимо до недільної школи.

Ми співали пісні на пасхальні дні для всіх дітей.

Глядачі - діти, які потребують особливої уваги: з інвалідністю, сироти, діти загиблих воїнів на сході України.

Сільвестр, єпископ Білогородський, ректор Київської духовної академії та семінарії:

У церковному житті ми йдемо до того, щоб всі діти якими вони не були і з якими може і вадами, але вони відчули турботу. І саме турбота про них - дуже важлива частина християнського буття.

Сергій Екшіян, протоієрей, голова Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань:

Дети воскресной школы покажут свою веру в воскресшого христа через песнопения, через театральные выступления, поделятся той радостью доля приглашенных детей.

Під час виступу орденом "преподобного Нестора Літописця" нагородили священнослужителів, які допомагали в організації фестивалю.

Ідея заходу - змалку прищепити дітям любов до свого ближнього та батьківщини. Організатори планують зробити фестиваль щорічним і залучити ще більше малечі.