В Украине установили День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Верховная Рада во время заседания во вторник, 1 июня, одобрила соответствующий проект постановления №5343. "За" документ проголосовали 308 народных депутатов.

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Кабинету министров поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.

Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.

"Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в документе.

Контроль за выполнением постановления возлагается на комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ранее мы писали о том, что в июне украинцев ждут два дополнительных выходных.

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