На Донеччині СБУ викрила схрон зі зброєю, що належав снайперові так званої ДНР. Чоловік із 2015 року воював на боці незаконних збройних формувань.

Сховок знайшли на подвір'ї дачної садиби, де часто бував зловмисник. Звідти дістали автомат Калашникова, гранатометні постріли, електро-детонатори та понад дві з половиною тисячі набоїв різного калібру.