Территорию одного из городов Украины увеличили [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины увеличила территорию Миргорода, который находится в Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления.
"За" проголосовали 293 народных депутата.
Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.
До этого мы сообщали о том, что в Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной Раде рекомендовали одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491
Ранее сообщалось, что украинцы пожаловались на главную проблему городов-миллионников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине реформируют Нацраду по вопросам телерадиовещания
В среду, 9 июня, Верховной Раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Спикер Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины
Уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин
Верховная Рада поддержала за основу законопроект, согласно которому планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам