Верховная Рада Украины увеличила территорию Миргорода, который находится в Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления.

"За" проголосовали 293 народных депутата.

Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.

До этого мы сообщали о том, что в Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной Раде рекомендовали одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491

Ранее сообщалось, что украинцы пожаловались на главную проблему городов-миллионников.

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