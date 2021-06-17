Нацполіція викрила злодія серед своїх лав [ Редактировать ]
Колишнього вояка незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока" викрили в лавах Нацполіції. До так званого "розвідувального загону спецпризначення" він вступив 2014-го. Чергував на блок-постах.
Після звільнення Сєвєродонецька втік до окупованого Криму. У 2016-му нелегально повернувся до України і влаштувався до поліції. Затриманому оголосили підозру за участь у бандформуванні. Нині вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
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