У 2016-му нелегально повернувся до України і влаштувався до поліції

Колишнього вояка незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока" викрили в лавах Нацполіції. До так званого "розвідувального загону спецпризначення" він вступив 2014-го. Чергував на блок-постах.

Після звільнення Сєвєродонецька втік до окупованого Криму. У 2016-му нелегально повернувся до України і влаштувався до поліції. Затриманому оголосили підозру за участь у бандформуванні. Нині вирішують питання про обрання запобіжного заходу.