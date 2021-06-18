За сутки 17 июня в Украине от коронавируса вакцинировали максимальное количество людей с конца февраля. За день сделали 81 713 прививок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Одну дозу получили 57 970 человек.

Полностью иммунизированы - 23 743 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них:

получили 1 дозу - 1 652 053 человека,

полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 1 989 398 прививок.

По состоянию на 17 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области откроют еще три центра вакцинации.

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