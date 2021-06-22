Во вторник, 22 июня, в Тернополе, на улице Протасевича, два человека оказались под завалами земли. Во время земляных работ. Один человек погиб, другого удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Facebook.

В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей: один человек погиб, другого удалось спасти.

На место происшествия выехали дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Так,, в траншее глубиной около 3 м произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников.

Пострадавшего, который не подавал признаков жизни, высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам "скорой", которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата - человек погиб.

Благодаря слаженным действиям спасателей в 14:56 второго пострадавшего освободили из-под завала и передали в руки медиков. Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

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