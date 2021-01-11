В Индонезии разрушительный оползень унес жизни людей (фото) [ Редактировать ]
В индонезийской провинции Западная Ява мощные дожди вызвали сильные оползни, в результате которых фиксируются множественные человеческие жертвы.
В общей сложности, природный катаклизм разрушил 18 жилых домов, которые находились на склоне в селении Циханджуан.
Спасательно-поисковая операция возобновилась в понедельник и к ней были добавлены три единицы тяжелой техники. Однако внезапные ливни на фоне нестабильного грунта на склоне подвергают спасателей опасности и замедляют их продвижение.
Фото: Синьхуа
Отмечается, что гнев природы унес жизни не менее 13 человек, еще 18 получили травмы различной тяжести, а также 27 внесли в список пропавших без вести.
Фото: Синьхуа
Ранее мы писали, что в Непале масштабные оползни похоронили людей. В результате природного бедствия погибли 12 человек, еще 21 - пропал без вести.
Кроме того, на юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека. По данным местных властей, среди жертв были шесть детей и девять женщин.
Читайте также, в Индонезии из-за оползней и наводнения погибли люди. На острове Суматра в результате наводнения и оползней, которые вызваны проливными дождями, потеряли жизни по меньшей мере 29 человек.
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