Дорофеева поразила снимком в мини-шортах [ Редактировать ]
Украинская сольная певица Надя Дорофеева, поделилась новым летним снимком и напомнила подписчикам о предстоящих концертах. Соответствующие кадры она публиковала в Instagram.
Так, на фото Дорофеева позирует в легкой белой рубашке оверсайз от Acne Studios, коротких атласных шортах и панамке Jacquemus.
Массивные тапочки Gucci сделали особый акцент в образе.
Напоминаю себе и тебе не слить очередное лето. И напоминаю, что стартовал сезон летних концертов.
Фанаты активно комментируют фото, высказывая радость увидеть сольные выступления артистки и восхищаясь ее красотой:
"Такая модная и красивая", "Вот это лето я могу назвать самым лучшим", "Мы ждали этот сезон", "Мы будем безумно рады открыть июль с тобой", "Билет уже куплен".
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.
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